Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki "Kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın" anonsuna ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.

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Kocaeli'de 17 Ağustos etkinliklerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki camilerden yapılan anonsla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu anonsa ilişkin, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile az önce konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı söz konusu falan değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne de başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sorumlu kamu görevlisiyle ilgili soruşturma açıldı

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suriye sınırındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, camilerden, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon gerçekleştirileceğine dair anonslar yapılmış ve vatandaşlara "Evlerinizde kalın" çağrısı yapılmıştı.