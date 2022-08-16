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Öfkeli koca dehşet saçtı: Karısının üzerine kurşun yağdırdı, metruk binada yakalandı!

Öfkeli koca dehşet saçtı: Karısının üzerine kurşun yağdırdı, metruk binada yakalandı!

AFYONKARAHİSAR'da kahvehanede tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs, ardından muhtarlığa sığınan karısını öldürdü. Kaçan şahıs, polisin yaptığı başarılı takip sonrası saklandığı metruk binada yakalandı.

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Olay, Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.U. (37) isimli şahıs, oturduğu kahvehanede henüz belirlenemeyen bir sebepten İ.D. (27) isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre M.A.U., yanındaki silahla İ.D.’nin üzerine ateş açarak olay yerinden ayrıldı. M.A.U., daha sonra karısı S.U.’nun peşine düştü. Öfkeli koca Hisarcık Mahalle Muhtarlığına sığınan karısını yakalayarak burada üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servisi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İ.D.’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, S.U.’nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ayrıca kahvehanede bulunan A.D. (55) isimli şahıs açılan ateşte hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.A.U.’yu polis ekipleri yaptıkları başarılı takip sonrası metruk bir binada yakalayarak gözaltına alındı.

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