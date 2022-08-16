Temizlikte sirke kullanmak için 5 neden! Hem evinizdeki kirleri hem negatif enerjiyi uzaklaştırıyor

Yaz aylarında sık sık yapılan ev temizliğinde farklı temizlik malzemeleri kullanılıyor. Ancak sirke ile temizliğin, farklı avantajları da bulunuyor.

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Her alana uygun temizlik malzemeleri satın almak ya da evde bir araya getirmek hem zahmetli hem masraflı. Ancak elimizin altında tam da bu konuda oldukça avantajlı bir ürün var; sirke...

Elma ya da üzüm fark etmeden, sirkeyi ev temizliğinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kokusunu sorun ediyorsanız hemen söyleyelim, bu yöntemler kalıcı herhangi bir koku bırakmıyor. Siz yine de sirke kokusunun geldiğine düşünüyorsanız sirkeyle temizliğinizi hızlıca yaptıktan sonra sabunlu sularla konuya kökten bir çözüm üretebilirsiniz.

Sirke, yanık kokularından kolayca kurtulmanızı sağlar

Yanlışlıkla bir yemeği yakmanın kapılıyorsanız bırakın sirke sizin yerinize halletsin. Ağzı geniş bir kabın dörtte üçüne sirke doldurup mutfağınıza koyduğunuzda bir süre sonra yanık kokusu tamamen kayboluyor.

Mutfaklarda krom ve paslanmaz çelikten olan her şeyi temizler

Krom ve paslanmaz çelikten yapılmış her ürünü sirke ile temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, sirkeyi sprey kutusuna koymak ve temizlemeyi düşündüğünüz ürüne püskürterek uygulamak.

Yağ lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur

Hem yemek yaparken sağa sola sıçrayan yağların bıraktığı lekelerden hem de bulaşıklarınızdaki çıkmak bilmeyen yağ lekelerinden kurtulmak için 3-4 yemek kaşığı elma sirkesini bulaşık deterjanınızın içine ekleyin ve lekeleri bu karışımı döktüğünüz bir bez ya da süngerle temizleyin.

Yağ lekesi çıkmayan tencerelerinizde 2 bardak sirkeyi 10 dakika kadar kaynatmanız da yararlı olacaktır.

Sirke, saklama kabındaki kokulardan kurtarır

Çocuğunuzun beslenme çantası için hazırladığınız kutular ya da saklama kaplarınızda oluşan kalıcı kokulardan kurtulmak için bir dilim ekmeğin üzerine sirke dökün, ardından ekmeği kokan kutunun içine koyun. Bir süre sonra kalıcı kokunun yok olup gittiğini göreceksiniz.

Mikrodalga fırınınızı temizler

Bir bardak su ve bir bardağın dörtte biri kadar sirkeyi bir kapta karıştırın. Ardından mikrodalganın içine koyun ve en yüksek derecede 5 dakika kadar bekletin.

Uzun süre temizlenmeyen buzdolaplarında ferahlık yaratır

Su ve sirkeyi her birinden eşit miktarlarda olacak şekilde karıştırın ve buzdolabınızın içini bir bez yardımıyla bu karışımı kullanarak temizleyin. Kısa süre içinde hiç olmadığı kadar parlak ve temiz gözükecektir.

Sirke, kesme tahtalarını dezenfekte eder

Kesme tahtalarının üzerinde hem et hem yeşillik hem sebze kesmek çok zararlı, biliyoruz. Ama hepimizin evinde her bir yiyecek için ayrı ayrı kullanabileceğimiz kadar çok kesme tahtası yok. Bu durumda kesme tahtalarınızı sık sık bol sirke ile yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Sirke ve karbonat karışımı gümüşlerinizi parlatır

Yarım bardak sirkeyi iki yemek kaşığı karbonatla karıştırıp gümüşlerinizi 2-3 saat boyunca içinde bekletin. Böylece gümüşleriniz ilk günkü gibi ışıl ışıl parlayacaktır.

Buz kalıplarını temizler

Plastik buz kalıplarınızda su-buz kalıntıları varsa kalıplarınızı birkaç bardak sirke içinde 4-5 saat kadar bekletin. Ardından su ile yıkayarak kurulayın. İzlerin yok olduğunu göreceksiniz.

Kahve makinelerini dezenfekte eder

Evinizde kahve makinesi varsa ve yaptığınız kahvelerin tadı değişmeye başladıysa temizlik vakti gelmiş demektir.

2 bardak sirke ve 1 bardak suyu makinenin su haznesine koyup filtreyi takın ve birkaç tur çalıştırın. Her çalıştırışınızda filtreyi değiştirin. Son olarak sadece su ile bir kez daha çalıştırın. Makineniz artık muhteşem kahveler yapmaya hazır.

Kristal ve cam bardaklarınızı parlatır

Her gün kullandığımız cam eşyalarımızı temiz tutmak için bulaşık makinesine bir dardağın dörtte biri kadar sirke koyun. Hala çıkmayan lekeler varsa lekeli camlarınızı aynı miktarlarda koyacağınız sıcak su ve sirke karışımı içinde 15-30 dakika arası bir süre bekletin.

Sirke, çaydanlıkları parlatır ve kireçleri söker

Çaydanlıklarınızın içinde oluşan kireçlenme ya da parlaklık kaybından şikayetiyseniz 3 bardak sirkeyi 5 dakika boyunca çaydanlıkta kaynatın.

Yanmış tava ve tencerelerinizi temizlemeye yardımcı olur

Yanmış tencere ve tavaların dibinde oluşan çıkmak bilmez lekeler için tuz, un ve yeteri kadar sirkeyi macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bir sünger yardımıyla tencerelerinizin dibini ovun. Lekeler hızlıca çıkacaktır.

Vazo ve kavanozlarınızı sterilize eder

Sıcak ve sabunlu suyun içine su ile aynı miktarda olacak kadar sirke karıştırın. Ardından vazo ve kavanozlarınızı bu karışıma koyarak bir süre bekletin.

Sirke, termosların temizlenmesini sağlar

Uzun süre kullanılan termosların dezenfekte edilmesi için termosun içine bir bardağın dörtte biri kadar ısıtılmış sirke koyun ve bekletin. Böylece termosun içinde oluşan mikroplardan ve kötü kokudan kurtulabilirsiniz.

Sirke ve karbonat güçlerini birleştirdiğinde tıkanan giderlerinizi açar

2 bardak sirke ve 1 bardak karbonat ile giderlerinizdeki tıkanıklığı kolayca açmakla kalmaz, aynı zamanda sirkenin dezenfektan etkisi ile giderlerinizi temizler ve böylece lavabolarınızdan gelen kötü kokuları engellemiş olursunuz.