Saçlarınız çok dökülüyorsa bu hataları yapıyor olabilirsiniz! Saç dökülmesinin en önemli 5 nedeni

Birçok kişinin muzdarip olduğu saç dökülmesine aman dikkat! Hormonel, besinsel, psikolojik birçok nedeni olan saç dökülmesi çok büyük sorunlara yol açabilir. İşte yediden yetmişe herkesin yaşayabileceği saç dökülmesinin beş temel nedeni...

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Cinsiyet fark etmeksizin birçok insanda görülen saç dökülmesi (alopesi) yüzyıllardır herkes için sorun olmuştur. Çocuklar da dahil olmak üzere yaşlılarda daha sık görülen saç dökülmesi mevsim değişikliği, stres, düzensiz beslenme gibi bir çok nedenin yanı sıra daha büyük sorunlarında temeli olabilir.





Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen, kalıcı ve geçici olarak iki farklı haliyle önümüze çıkan ve saç botoksu, saç dolgusu,saç ekimi gibi birçok şekilde tedavi yöntemi bulunan saç dökülmesinin en önemli beş temel nedeni...

Genetik saç kaybı (Erkek tip saç dökülmesi)

Saç dökülmesinin en önemli faktörlerinden biri genetik özelliklerimizidir. Bu kalıtıma sahip kadın bireylerde kellik görülmezken uzamanların uyardığı ölçüde yani günde 100 telden fazla saç dökülmesi ve saçta azalma yaşandığı görüntüleniyor. Genetik saç kaybı 10-20 ve 30'lu yaşlarda başlayabiliyor.

Yanlış Kozmetik üzün kullanımı ve yanlış saç bakımı

Uygun koşullarda ve belirli aralıklarla yapılmayan boyama, düzleştirme gibi birçok işlemden geçen saç uzun bir süre aynı işlemleri görünce yıpranıyor. Aynı zamanda yanlış bakım kremleri ve şampuan kullanımı saç köklerinde hasara neden olarak saç dökülmesinin temel nedenlerinden biri oluyor.

Kurutma ve tarak kullanımı

Birçok insanın saç bakımıyla ilgili yaptığı bir diğer hata ise saçları ıslakken taramak. Islakken daha kırılgan olan saç bakım kremi sonrası taranmalı ya da kuruması beklenmelidir. Saçların sıkıca havluya sarılarak kurutulması da saç dökülmesini tetikler. Havluyla saç kurutmaktan kaçınmak ve geniş dişli düz uçlu taraklar kullanmak gerekir.

Alopesi Arata (Saçkıran)

Her yaşta görülenilen ve nedeninin strese dayalı olduğu tahmin edilmesiyle birlikte kesin olarak bilinmeyen Alopesi Arata hastalığının halk dilindeki adı saçkırandır. Tüm vücut ve saç kıllarında belirli büyüklükte daire şekilde dökülmeler yaşanır. Tam bir tedavisi olmayan hastalıkta saç kendiliğinden tekrar uzar.

Demir eksikliği

Düzensiz beslenme, kadınlarda adet kanaması nedeniyle oluşan demir eksikliği ve bağırsakta emilimin yetersizliği nedeniyle yaşanan demir eksikliği birçok bireyde en sık görülen saç dökülmesi sebebidir. Dökülmeninin giderilmesi için uzman doktordan yardım alınmalı ve demir eksikliği giderilmelidir.