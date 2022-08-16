Bu makyaj hileleri sizi 5 yaş genç gösteriyor! Daha genç görünmek istiyorsanız bir de bunları deneyin

Doğallığınızdan ödün vermeden, ufak makyaj hileleriyle nasıl 5 yaş gençleşebileceğinizi biliyor musunuz? Yüzünüze yapacağınız bu ufak dokunuşlar, sizi 5 sene öncesine götürecek. Kusursuz bir görünüme sahip olmak o kadar da zor değil. Sadece birkaç makyaj tüyosuyla, bulunduğunuz ortamın en doğal ve güzel kadını siz olacaksınız. İşte o herkesin bilmesi gereken 5 makyaj hilesi...

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Makyaj yapmayı seviyorsanız fakat bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz bu makyaj hileleri hayatınızı kurtaracak. Kendinizi makyaj yapma konusunda yetenekli görmüyorsanız bu tüyolar tam size göre... Ufak dokunuşlarla bulunduğunuz ortamın en güzel kadını olacaksınız. İşte yüz hatlarınızı daha belirgin hale getirecek, burnunuzu daha küçük ve hoş gösterecek, cilt tonunuzu ışığa uygun hale getirecek ve dakikalar içinde, minik dokunuşlarla sizi daha iyi hissettirecek 5 önemli makyaj hilesi...

1. Fondöten veya kapatıcı uygulamak

Kullanacağınız fondöten ya da kapatıcıyı uygulamadan önce, yüzünüze birkaç dakika buz ile masaj yapın. Buzun soğuk etkisi sayesinde cildinizdeki gözenekler küçülecek ve uygulayacağınız ten ürününün daha bütün ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak.

2. Dudakları belirginleştirmek

Dudak renginiz soluksa ya da değilse ve siz daha belirgin olmasını istiyorsanız, kahve tonlarında bir dudak kalemiyle dudaklarınızın etrafını hafifçe çizin. Özellikle alt dudağınızın daha büyük görünmesini istiyorsanız; alt dudağınızın alt kısmını, hafif dışarı taşırarak dudak kaleminiz ile çizebilirsiniz. Üst dudağınızın daha dolgun durmasını istiyorsanız da aynı işlemi üst dudağınızın üst kısmından biraz taşırarak uygulayabilirsiniz.

3. Burnu inceltmek ve kalkık göstermek

Burnunuzun daha ince ve kalkık görünmesini istiyorsanız ve bunun için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Yüzünüze kontür yaptığınız, ten renginizden daha koyu bir pudra, jel veya kapatıcınızın koyu tonunu alarak burun kemerinizin iki yanını ince bir çizgi halinde çizin. Daha sonra burun deliklerinizin arasındaki bölgeyi çizin ve burnunuzun ucuna bir yuvarlak çizin. Bunları yaptıktan sonra burun kemerinizin tam ortasını, uca çizdiğiniz yuvarlağa kadar açık renk bir kapatıcıyla çizin. Uca yaptığınız yuvarlağın tam ortasına da biraz kapatıcı sürdükten sonra bütün malzemeleri düzgün bir şekilde cildinizle bütünleştirin.

4. Yüzü boyutlandırmak

Eğer yüz hatlarınız belirgin değilse üzülmeyin. Bu tüyolarla yüzünüsün güzelliklerini ortaya çıkaracaksınız. Yüz hatlarınızı belirginleştirmek, yüzünüzü boyutlandırmak istiyorsanız bunu bir bronzer ile yapabilirsiniz. Kullanacağınız malzemenin renginin, kendi cilt tonunuzdan daha koyu olmasına özen gösterin. Makyaj malzemenizi alnınızın saç diplerine yakın kısımlarına ve elmacık kemiklerinizin hemen altına uygulayın ve doğru şekilde yüzünüze yayın. Bu sayede yüz hatlarınız daha belirgin olacak.

5. Kapatıcı ve fondötenin rengini doğru seçmek

Yüzünüze uygulayacağınız fondöten ve kapatıcı rengini seçmekte zorlanıyor ve neye göre seçeceğinizi bilmiyorsanız bu kısım tam size göre... Öncelikle fondöteninizin rengini belirlerken, malzemeyi boynunuza uygulamalısınız. Boynuzun rengiyle uyum sağladığı taktirde doğru fondöteni buldunuz demektir. Kapatıcınızın rengini belirlemek için ise, seçtiğiniz fondötenin bir ton açık rengi, en doğru seçim olacaktır.