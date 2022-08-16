Nwakaeme için flaş iddia! Galatasaray'a önerildi
Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Antony Nwakaeme menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı. Flaş transferde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in onayı bekleniyor.Abone ol
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme, sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavili ekibe veda etti.
Fırtına ile sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Nwakaeme'nin Hull City'ye transferi direkten dönmüştü.
Dursun Özbek'in onayı bekleniyor
Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Anthony Nwakaeme'nin sarı-kırmızılı kulübe transferi başkan Dursun Özbek onayını bekliyor.
Nwakaeme'nin transferine Okan Buruk'un onay verdiği ifade edildi.
Nijeryalı yıldız ücretinde indirim yaparsa Cimbom'a transferi an meselesi.
Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor performansı
Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydetmişti.