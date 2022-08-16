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Joe Biden'dan sonra First Lady eşi Jill Biden Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Joe Biden'dan sonra First Lady eşi Jill Biden Covid-19'a yakalandı

Yakın zamanda koronavirüsü atlatan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kez eşi hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan First Lady Jill Biden'ın 5 gün karantinada kalacağı açıklandı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. First Lady Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve kendisine antiviral Paxlovid ilacının verildiği belirtildi.

Pazartesi günü semptom gösteren Jill Biden'ın Güney Carolina'da Başkan Joe Biden ile birlikte tatilde olduğu, en az 5 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

Joe Biden'ın ise sabah saatlerinde yapılan testinin negatif çıktığı, ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda 10 gün boyunca kapalı alanda maske takacağı kaydedildi.

Jill Biden'ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, "Semptomlar yaşamaya başladıktan sonra yaptığı antijen testi negatif çıktı. Ancak daha sonra yapılan bir PCR testi pozitif sonuç verdi. First Lady'nin yakın temasları bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden da korona olmuştu
Öte yandan, Başkan Biden ise 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.

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