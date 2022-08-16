60 yılanla beraber yaşayan adamın evi ürküttü! Yakaladığını eve getirip etle besliyor
Bir kişi 38 yıldır merakı nedeniyle yılan yakalayıp evine getiriyor. Evde 3 farklı türden 60 yılanla beraber yaşayan adam, çocuklarını da korkmamaya alıştırmış. İşte görenleri ürküten o ev...
Irak'ta Duhok'un Şeyhan ilçesinde yaşayan Abdulsettar Emin'in, yıllardır yılanlara olan tutkusu nedeniyle çevresindeki kişiler de yılan gördüklerinde mutlaka ona haber veriyor.
Emin'in beslediği yılanlardan dolayı birçok kişi fotoğraf çektirmek için evini ziyaret ediyor.
Yılan beslemeyi çocuklarına da öğreten Emin, yılanlara olan tutkusu, yılan türleri ve yaşantısına ilişkin dikkat çeken sözler söyledi.
"Çoluk çocuğa karışınca beslemeye başladım"
Emin, 1984 yılından bu yana yılan yakaladığını belirterek, "Yılanları bir süre yanımda tutuyor, sonra bırakıyordum. Evlenince ve çoluk çocuğa karışınca evde beslemeye başladım." dedi.