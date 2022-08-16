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Batılı devletler ona 'Şeytan' diyor korkutan imzalar atıldı

Batılı devletler ona 'Şeytan' diyor korkutan imzalar atıldı

Rusya Savunma Bakanlığı ile Rus savunma sanayi şirketleri arasında, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin yanı sıra çeşitli silahların teslimatına yönelik anlaşmalar imzalandı.

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Moskova bölgesinde düzenlenen "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında, Rus ordusu için Orlan-10, Orlan-30 ve İnohodets insansız hava araçları, kısa menzilli balistik füze sistemi İskender-M ve S-500 hava savunma sistemleri temin edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı ile Makayev Devlet Roket Merkezi arasında Sarmat kıtalararası balistik füzenin Rus ordusuna teslimatına yönelik de anlaşma imzalandı.

Sarmat füzesi
Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

200 ton ağırlığında 18 bin km menzile ulaşabiliyor
Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

Sarmat’ın ilk fırlatma denemesi nisan ayında gerçekleştirilmişti.

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