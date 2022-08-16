Süleyman Soylu CHP için özel birim mi kurdu? Soylu neden hedefte? Çarpıcı iddia

CHP'nin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurdu" iddiasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Gazeteci Zihni Çakır, CHP’li Büyükşehirlerde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyalarında sona yaklaşıldığını bilen muhalefetin Süleyman Soylu'ya saldırdığını yazdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının "İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulduğu" iddiası gündeme oturdu.

CHP yönetimine göre birime talimat verildi, hatta açık bulamayanlar ceza ile tehdit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialara ilişkin videolu paylaşımda bulunarak CHP'nin suçlamalarına rakamlarla yanıt verdi.

"Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye ve herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mıdır?" diye soran Soylu, bunu en iyi anlatacak olanın verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısı olduğunu belirtti.

Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019'dan 8 Ağustos 2022'ye kadar araştırma ve ön inceleme onay sayılarının toplam 2 bin 428 olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yüzde 34'ünün AK Partili, yüzde 41'inin CHP'li, yüzde 10'unun MHP'li ve yüzde 5,9'unun HDP'li belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Soruşturmaya izin verilen partilerin dağılımı

Soylu, bunun bir aşama sonrasında araştırma onayları çerçevesinde verilen soruşturma izinlerinin sayısı ve dağılımına ilişkin, "Toplam 583 onay. Yüzde 33,3 AK Parti, yüzde 35 CHP, yüzde 11 MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde bir dağılım söz konusudur." açıklamasını yaptı.

Soruşturma izni verilmemesi kararlarıyla ilgili de Soylu, "Yüzde 36,7 AK Parti, yüzde 43,4 CHP, yüzde 9,15 MHP, yüzde 3,4 İYİ Parti, yüzde 3,9 HDP şeklinde bir dağılım mevcuttur." ifadesini kullandı.

"Devlet gereğini hiç kimseyi ayırt etmeden yerine getirmiş"

Resmi verilerden de açıkça görüldüğü gibi kimseye bir ayrımcılık yapılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Vatandaş şikayet etmiş, müracaatını ortaya koymuş ve devlet de gereğini hiç kimseyi ayırt etmeden yerine getirmiş. Madem biz ayrımcılık yaptık, madem bu soruşturmalar CHP'li belediyelere kasten yapılıyor Bilecik Belediye Başkanını soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden CHP'den ihraç ettiler? Keza Çanakkale Çan İlçe Belediye Başkanı hakkında soruşturma onayı verdik, yapılan incelemeler sonucunda Cumhuriyet Başsavcısı gözaltı kararı verdi. Peki resen mi soruşturma açtık? Hayır. Bizzat Belediye Başkanının teyzesinin oğlunun yolsuzluk ihbarı vardı da ondan. Bir başka örnek Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı, bir diğeri İzmir Konak Belediyesi, şikayet üzerine yapılan soruşturmada bir memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Peki bu ihbarları görmezden mi gelseydik? Gözümüzü mü kapatsaydık? Yine İzmir Menderes Belediye Başkanı, Yalova'da Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen ciddi delillere dayanan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmışlardır. Madem biz taraflı davrandık hakkında yolsuzluk soruşturması yürüyen CHP'li Menemen Belediye Başkanı neden ihraç istemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz? Neden bunun üzerine kendisini partiden istifa ettirdiniz? Urla Belediye Başkanı FETÖ iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştırıldı. CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li belediye meclis üyesi PKK'nın sözde Çukurova Bölge sorumlusuyla görüşüyorlar, irtibat halindeler. 'Belediyenin bir ek hizmet binasını PKK propagandası amaçlı toplantı yapan bir derneğe tahsis etmişler' tespitlerimizi araştırmasa mıydık, müdahale etmese miydik? Göz mü yumsaydık? Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?"

"Tarihin en büyük yolsuzluk dosyaları" iddiası

CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik suçlamalara değinen gazeteci Zihni Çakır, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çakır, "Heybedeki turp mu dersiniz buzlu badem mi ne derseniz deyin! Muhalefet CHP’li Büyükşehirlerde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyalarında sona yaklaşıldığını bildiği için @TC_icisleri

Bakanı @suleymansoyluya saldırınca Bakan Soylu rakam rakam anlatmış! " ifadelerini kullandı.