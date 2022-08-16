2. El araç alacaklara müjde! Resmi gazetede yayınlanan kanun sonrası fiyatlar çekiliyor! Bu tarihten önce alan alır

İkinci el araçlar ile ilgili Resmi Gazete'de önemli bir yönetmelik yayınlandı. Yayınlanan yönetmelikte 2. el araçların ucuzlayacağı tarih belli oldu.

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Resmi Gazete'de ikinci el araçlarla ilgili çok önemli bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre 2. el araç ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi araçlarının satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. Alınan bu karar sonrası araç piyasasında dengelerin normal düzeye gelmesi bekleniyor.

Dengenin değişeceği tarih belli oldu

Yayınlanan düzenleme yürürlüğe girdikten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması sağlanacak. 15 Eylül'e kadar satılacak araçlarla birlikte ikinci el piyasasında bir rahatlama yaşanması bekleniyor.

Tarih 6 ay daha ileriye ertelenebilir

Bu bağlamda, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi aşmadıkça 1 Temmuz 2023 tarihinden önce direkt veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili makam olacak.

2. el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün kılınacak. Yönetmelik ile ilgili hükümleri Ticaret Bakanı yürütecek.

Bireysel satışlar bu karardan muaf

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında tutulacağı ifade edildi. Düzenlemenin kapsamına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Düzenlemeyle yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirilmiştir. Kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak tüm satışlar ile pazarlama faaliyetleri bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir.

Yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtlarının yanında herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında değerlendirileceği belirtilerek, "Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır." denildi.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı uygulanan faaliyetlerin tespiti için Bakanlıkça satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimlerinin artırılacağına değinilen açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetlerin derhal işleme alınacağı söylendi.

Düzenlemeyle halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının engellenmesi hedeflendiğinden, yönetmelik hükmünün 1 Temmuz 2023'e kadar geçici bir süre yürürlükte kalacağı belirtilen açıklamada, Bakanlıkça, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulamasının 6 aya kadar uzatılabileceğini ne duyurdu.