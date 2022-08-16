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Rus medyası yazdı! Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400 alımı için anlaşma imzaladı

Rus medyası yazdı! Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400 alımı için anlaşma imzaladı

TÜRKİYE ikinci parti S-400'ler mi alıyor? Rus basını, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 sistemlerinin alımı için anlaşmaya vardığını duyurdu.

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ABD ile ilişkilerde krize neden olan S-400'lerle ilgili flaş iddia. Son dönemde Türkiye ile ABD arasında F-16’ların tedariği için diplomasi trafiği sürerken, Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya arasında, S-400 karadan havaya füze sistemleri ile ilgili yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

'İkinci parti S-400 için anlaşma imzalandı!'
TASS’ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye’nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

S-400'ler Türkiye'de de üretilecek
TASS’a konuşan Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye’de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi.

Dmitri Şugayev, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin müzakerelerin ertelenmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, “Bu yıl gelişen zorlu siyasi durum, Rus tarafının ortaklarla ilişkilerinin bazı yönlerini olumsuz etkiledi” dedi.

Şugayev, “Yine de Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, ABD ile diplomasi trafiği yürütüyordu
Şugayev ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin “benzersiz bir sistem” olduğunu belirterek, şimdiye kadar hiçbir devletin “benzer bir sistem üretmediğini” sözlerine ekledi.

Haber Rus basınında geniş yer bulurken, Erdoğan’ın bir yandan F-16 ile ilgili ABD ile görüştüğünün bir yandan da Rusya ile yeni anlaşma imzaladığının altı çizildi.

ABD daha önce Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını açıklamış, ancak F-16’lar ile ilgili kapıyı tam kapatmamıştı. Son dönemde de iki ülke arasında savaş uçaklarının temini ile ilgili görüşmeler hızlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan’a yeşil ışık yakmış, F-16’ların teslim sürecini hızlandıracağını duyurmuştu.

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