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Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye de tehlikede! Zelenski 'dünya kaybeder' dedi Rusya'ya çağrı yaptı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini ifade etti. Zelenski, dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi çağrısında bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali'ne çekti.

Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenski, "Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya'nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor" derken, bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore'nin bulunduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenski, "Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur...

Türkiye'yi de ekledi "darbe oluşturur"

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur.

-Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya'nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir" şeklinde konuştu.

"Tüm Rus askerleri santralden koşulsuz olarak çekilmeli"
Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve büyük 7 ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya'nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenski, "Ancak Rusya'ya, Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatam'a ve bu terör devletinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde 6 adet nükleer reaktör var

Zaporijya nükleer santrali
İlki 1980'de sonuncusu ise 1986'da yapılan ve toplam 6 reaktörden oluşan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10. nükleer santrali konumundaki yapı, Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nün güney kıyısına inşa edildi. Santral, Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletiliyor.

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