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Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler

Kasaba Doktoru'nda adeta deprem! Başrol oyuncuları diziden ayrıldı! İşte giden ve gelen isimler

TRT'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'ndan yeni sezon öncesi gelen haberler seyirciyi kızdıracak. Daha dizi başlamadan 2 başrol oyuncu birden diziden ayrıldı. Cuma akşamları sıkı rakiplerine rağmen güzel reyting alan iki oyuncunun yerine gelen isimler ise netleşti. Bakın Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlanan Kasaba Doktoru'na gelen yeni isimler kimler...

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TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan sevilen, sıcak ve samimi aile dizisi Kasaba Doktoru'ndan gelen son haberler kötü. Babasının ölümünden sonra doktor olmaya and içen Ömer ile cerrah Hakan'ın yollarının kesişmesini konu eden dizi Kasaba Doktoru'nda iki başrol oyuncu birden dizi ile yolları ayırdı. 1 Temmuz'da sezon finali yapan diziye kimler gelecek sorusu ise belli oldu. İşte Kasaba Doktoru'na gelen iki yeni isim...

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük ilgi gösterdiği, bazı sahneleri ile zaman zaman sosyal medyaya yön veren dizi, Kasaba Doktoru'nun yeni sezon çekimleri çoktan başladı. Dizinin 2. sezonunun eylül ayının ikinci haftası yayına girmesi bekleniyor. Fakat sevilen dizide bu sezon 2 oyuncu olmayacak.

Diziden kimler ayrıldı: Arda Sarıgül'ün yönettiği dizide iki başrol oyuncusu ayrılık kararı aldı. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever gibi genç isimlerin olduğu Kasaba Doktoru'nda Edanur Gülbudak ve Özgür Cem Tuğluk ayrıldı. Yerine gelecek isimler ise henüz netleşmedi.

Kasaba Doktoru'nda Edanur Gülbudak ve Özgür Cem Tuğluk ayrıldı. Yerine gelecek isimler ise henüz netleşmedi.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, kimler var:

Cuma akşamı sıkı rakiplerine rağmen zirveye adını yazdıran dizide Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak, Özgün Karaman, Barış Yıldız, Sinan Demirer, Alptekin Ertürk, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Sultan Ulutaş ve Fatih Yücebağ  gibi genç ve yetenekli isimler var. 

Dizi nerelerde çekliyor: 2. sezonu için geri sayımı başlayan dizi Kasaba Doktoru İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.

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