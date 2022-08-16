Yaşar Yakış'tan Ahmet Davutoğlu bombası! Beşar Esad'a öyle bir şey söyledi ki işler sarpa sardı

AK Parti'nin kurucularından ve AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Suriye ile ilişkiler konusunda Ahmet Davutoğlu'nu suçladı. “Suriye ile ilişkilerin sarpa sarmasına Ahmet Davutoğlu sebep oldu” diyen Yaşar Yakış, Davutoğlu'nun Beşar Esad’a Müslüman Kardeşleri kabineye alması önerisinde bulunduğunu ve Esad'ın da “Sizin görüşünüz buysa bu iş bitmiştir” diye görüşmeleri sonlandırdığını ifade etti.

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AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından ilk kabinede Dışişleri Bakanlığı yapan Yaşar Yakış, “Suriye ile ilişkilerin sarpa sarmasına Ahmet Davutoğlu sebep oldu” dedi. Davutoğlu’nun diyalogun sürdüğü dönemde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a Müslüman Kardeşleri kabineye alması önerisinde bulunduğunu söyleyen Yakış, Suriye liderinin, “Sizin görüşünüz buysa bu iş bitmiştir” diyerek görüşmeleri sonlandırdığını ifade etti. Yakış, muhalif.com yazarı Nursun Erel'in sorularını yanıtladı.

- Soçi ziyaretinde Putin’le görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şam yönetimiyle diyalog kurması gündemde. Peki bu noktaya biz nasıl geldik? Önceki yıllarda Şam’da da diplomat olarak bulunmuştunuz, ne dersiniz?

Suriye ile gerginlik dönemini yaşamış bir insan olarak düzelmeyi çok büyük sevinçle karşılamıştım ama sanıyorum ki Ahmet Davutoğlu evin önemli faktör oldu ilişkilerin sarpa sarmasında. Tabii bu konuda Davutoğlu’nu mu suçlamak gerekir? Yoksa Tayyip bey de hazırdı da Davutoğlu’nun yaptıklarının hemen üzerine atlayıp devam mı ettirdi? Taraflı davranmak istemem ama her ikisinin Suriye konusunda yanlış bir politika izledikleri kanısındayım. Kopma noktasına gelen müzakereleri, devleti yönettiği için pek tabii Tayyip Bey de yönlendirebilirdi.

-Davutoğlu’nun Esad’la yaptığı görüşmeyi mi kastediyorsunuz?

O tarihlerde medyaya yansıyanlara göre, şöyle hava esmişti. Davutoğlu’nun Esad’la 5-6 saat süren görüşmesi sırasında, bir başka ülkenin devlet başkanına yapılmaması gereken bir teklifte bulunduğu söylendi. Davutoğlu, -bu halkın size karşı bir direnci var, siz bu dirence karşı nispetsiz güç kullanıyorsunuz, bunun yerine, siz bu işin önderliğini üstlenin, eğer sivil direniş hareketini yönlendirip, başına geçmiş biri olarak sonlandırırsanız, ülkeyi düzlüğe çıkarırsınız, eğer başarılı olamazsanız 1946’da İsmet Paşanın yaptığına benzer şekilde ülkeye demokrasiyi getirmiş olursunuz. O demokratik hareketin başındaki isim olarak, Beşar Esad seçimi kazanırsa Cumhurbaşkanı olsun, kaybederse de, kaybetmiş ama Suriye’ye demokrasiyi getirmiş insan olarak anılsın. Yani Esad’a Davutoğlu böyle bir senaryo önermiş. Mutabakat da olmuş fakat sonunda iş değişiyor.

-Nasıl değişiyor?

Davutoğlu’nun -tamam bunları yapın ama kuracağınız hükümette Müslüman Kardeşlerden şu şu şu isimleri de hükümete alın- dediği iddia ediliyor. Tabii teyit yok bu konuda ama, bu tavsiyeyi duyan Beşar Esad, -sizin görüşünüz buysa bu iş bitmiştir- diyerek görüşmeyi sona erdiriyor, yani ilişkilerin kopma noktası bu noktada oluyor.