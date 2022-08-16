Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması! Şam ile temas olacak mı? 'Ellerini kırarız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ile muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu; "Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kulandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı." ifadelerini kullandı.

"İstikrar için görüşme şart"

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejim ile muhalefetin anlaşması gerekiyor. İlk defa rejim ile muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki... Suriye'de kalıcı bir istikrar için bu görüşmenin şart olduğunu dile getiriyoruz.

"Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız"

Türk bayrağını ateşe veren Suriyeli muhalifler ile ilgili olarak açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, ''Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız. Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye’nin istikrarı önemli'' dedi.

Türkiye Letonya arasında ticaret hacmi arttı

İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.

Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO’nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.

"Tahıl anlaşması sorunsuz devam ediyor"

Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Letonya Türkiye’nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır.