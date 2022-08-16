BIST 2.879
DOLAR 17,96
EURO 18,20
ALTIN 1.025,69
HABER /  GÜNCEL

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması! Şam ile temas olacak mı? 'Ellerini kırarız'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması! Şam ile temas olacak mı? 'Ellerini kırarız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ile muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz' dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu; "Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kulandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı." ifadelerini kullandı.

"İstikrar için görüşme şart"
Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle: 

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejim ile muhalefetin anlaşması gerekiyor. İlk defa rejim ile muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki... Suriye'de kalıcı bir istikrar için bu görüşmenin şart olduğunu dile getiriyoruz.

"Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız"
Türk bayrağını ateşe veren Suriyeli muhalifler ile ilgili olarak açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, ''Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız. Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DAEŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye’nin istikrarı önemli'' dedi.

Türkiye Letonya arasında ticaret hacmi arttı
İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim  Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.

Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO’nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.

"Tahıl anlaşması sorunsuz devam ediyor"
Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Letonya Türkiye’nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır.

Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek vermesini de değerlendiren Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Ne demişti? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar
Foto Galeri Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti tazminat talep etti
Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti tazminat talep etti
Aranan siyah şapkalı hacker bakan çıktı! 2 günde ulaştılar görünce şoke oldular
Aranan siyah şapkalı hacker bakan çıktı! 2 günde ulaştılar görünce şoke oldular
Bakan Süleyman Soylu 'milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu
Bakan Süleyman Soylu 'milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu
Cem Muhammed taburcu oldu! Sağlığı iyi oraya götürüldü
Cem Muhammed taburcu oldu! Sağlığı iyi oraya götürüldü
İmamlara 'eskort kızlarla fuhuş' soruşturması! Denizli'de 3 imam ve 1 müezzine şok suçlama...
İmamlara 'eskort kızlarla fuhuş' soruşturması! Denizli'de 3 imam ve 1 müezzine şok suçlama...
15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat, şimdi de Üstün Dökmen'e destek verdi
15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat, şimdi de Üstün Dökmen'e destek verdi
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve seçim planı! Kimler kabineye girecek Meral Akşener ne yapacak?
İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve seçim planı! Kimler kabineye girecek Meral Akşener ne yapacak?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi