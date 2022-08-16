BIST 2.870
DOLAR 17,96
EURO 18,24
ALTIN 1.026,72

Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

KADIKÖY'de, sevgili oldukları öğrenilen iki kişi, mahallelinin kabusu haline geldi. Duruma tepki gösteren mahalleli, sevgili çiftin saldırısına maruz kaldı.

Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

Olay, 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

16
Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.

26
Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. 

36
Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar

Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

46