Kadıköy'de sokakta yatan sevgililer! Binaları mesken tutup kabusu yaşattılar
KADIKÖY'de, sevgili oldukları öğrenilen iki kişi, mahallelinin kabusu haline geldi. Duruma tepki gösteren mahalleli, sevgili çiftin saldırısına maruz kaldı.
Olay, 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.
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Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.
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