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Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi

HİNDİSTAN'ın, casusluk faaliyetleri yürütüldüğünü iddia ettiği Çin’in araştırma gemisi Yuan Wang 5, Sri Lanka’nın Hambantota limanına ulaştı. Geminin 22 Ağustos'a kadar limanda kalmasına izin verilecek.

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Çin araştırma gemisi Yuan Wang 5, Hindistan'ın endişelerine rağmen Sri Lanka'nın Hambantota limanına demirledi.

Hindistan daha önce Çin'in gemisi hakkında casusluk faaliyetleri yürüttüğüne dair endişelerini dile getirmişti. Hindistan medyasında Yeni Delhi'nin, "geminin izleme sistemlerinin Sri Lanka'ya giderken Hint tesislerini gözetlemeye çalışma ihtimalinden" endişe duyduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz ay Hindistan Dışişleri Bakanlığı hükümetin geminin planlanan ziyaretini izlediğini, Yeni Delhi'nin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını koruyacağını belirtmişti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı bu ay Çin'den, geminin limana yanaşması kararının ertelemesini istemişti.

Çin ise ülke ismi vermeden yaptığı açıklamada, "Belirli ülkelerin Sri Lanka'ya baskı yapmak için sözde 'güvenlik endişelerini' öne sürmesinin tamamen haksız olduğunu" belirtmişti. Sri Lanka daha sonra geminin limana yanaşmasına izni verileceğini duyurmuştu.

En yeni nesil uzay takip gemisi
Uzmanlar, Yuan Wang 5'i Çin'in uydu, roket ve kıtalararası balistik füze fırlatmalarını izlemek için kullanılan en yeni nesil uzay takip gemilerinden biri olarak tanımlıyor.

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