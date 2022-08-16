Mehmet Metiner'den olay yazı! 'Devlet eliyle din ve yaşam tarzı dayatmak diktatörlüktür'

AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Demokrasinin hür ve eşit vatandaşları vardır. Gayrısı diktatörlüktür. Devlet eliyle din, ideoloji ve yaşam tarzı dayatan yönetim sistemlerinin adı diktatörlüktür" dedi.

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında demokrasinin bir tür ideolojik kalkana dönüştürülmek istendiğini belirterek “Bilesiniz ki ötekine karşı ideolojik bir zırha bürünerek savunulan demokrasi, gerçekte demokrasinin köküne kibrit duyu döken bir gayrı insani husumetin adıdır” düşüncesini dile getirdi. Kendi ideolojik husumetlerini ötekine demokrasi üzerinden kusanların demokrasinin ve insanlığın katilleri olduğunu yazan Metiner, şöyle devam etti:

Demokrasinin hür ve eşit vatandaşları vardır. Gayrısı diktatörlüktür

“Demokrasi ne bir dindir, ne bir ideolojidir ne de bir yaşam tarzıdır… Demokrasi, vatandaşlara din, ideoloji ve yaşam tarzı dayatan bir yönetim tarzının adı değildir. Tersine demokrasi bütün farklılıkları bir arada barış içinde tutmaya çalışan ve tüm farklılıklara karşı eşit mesafede durmayı öngören bir yönetim anlayışının adıdır. Demokrasinin hür ve eşit vatandaşları vardır. Gayrısı diktatörlüktür. Devlet eliyle din, ideoloji ve yaşam tarzı dayatan yönetim sistemlerinin adı diktatörlüktür.

Demokrasinin ne beyaz efendileri vardır ne de zenci köleleri

"İnsanların birbirleri üzerinde ideolojik tahakküm kurmadan, arkasına aldığı çoğunluğa dayanarak iktidar gücüyle zorla yukarıdan aşağı hiç kimseye din, ideoloji ve yaşam tarzı dayatmadan bir arada barış içinde yaşamayı sağlayan bir yönetim anlayışının adıdır demokrasi. Demokrasinin ne beyaz efendileri vardır ne de zenci köleleri. Bir kısım vatandaşların doğuştan gelen eşitliğe ters diğer vatandaşlara karşı imtiyazlı olduğu bir yönetimin adı demokrasi olamaz.”

İlkeli olmak lazım, her türlüsüne karşı çıkmak gerek

İsim vermeden Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır, nötr olamazlar” açıklamasına değinen Metiner, “’Başı açık bir kadın şu işi yapamaz!’ biçiminde bir laf duysaydım vereceğim tepki her neyse başörtülü kadınlar için denilenlere vereceğim tepki aynı olurdu bilesiniz. Değilse tersinden ötekinin aynısı olmuş oluruz ki şikâyete de hakkımız olmaz. İlkeli olmak lazım” diye yazdı.