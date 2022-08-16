Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Asistan hekimlere en fazla 8 nöbet yazılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan doktorların aylık nöbet sayılarının azaltılmasına ilişkin yönetmeliğin önümüzdeki hafta Resmi Gazate'de yayımlanacağını söyledi. Yönetmelikle asistan doktorların nöbetlerinin 8'i aşamayacağını vurgulayan Koca, bunu ihlal eden kliniklere de yaptırım uygulanacağını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan doktorların nöbet sayılarının kısıtlanmasına ilişkin yönetmeliğin önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi. Asistan hekimlerin nöbet sayıları hakkında konuşan Koca şöyle dedi: "Sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 8 nöbetten fazla olmayacak. 8 nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor."

Hem gelir düzeyi artacak hem de rahatlıkla evlenebilecekler

Asistanların taban ücretlerinde de düzenleme yapıldığını, ek ödeme yönetmeliğiyle katsayılarında artışa gidildiğini ve mesai sonrası çalışmalarının önünün açıldığını hatırlatan Koca, "Önümüzdeki dönemde, asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte 8'i aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek." dedi.

İntern hekimlere asgari ücret düzeyinde ödemeB

Bakan Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti: "İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız 'niye halen bu bize ödenmiyor' diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek."Koca, "İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak" dedi.