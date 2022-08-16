Galatasaray Jesse Tamunobaraboye ile ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sarı-Kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

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Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." cümlelerine yer verildi.

2019/20 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor ve Konyaspor'a kiralanmıştı. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonu ise kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti. Sekidika'nın bu kez, bonservisiyle birlikte yeniden Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta görev yapn Nijeryalı futbolcu 1 gol kaydetti. Sekidika'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.