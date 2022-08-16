Fenerbahçe 6 gol attı Kasımpaşa maçıyla Arda Güler gündeme oturdu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Arda Güler oldu. Sonradan maça giren Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 2 gol birden attı. Kasımpaşa teknik direktörü 6-0'lık tarihi yenilginin ardından yönetime istifasını sundu.

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Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-lacivertli ekip 6-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Valencia, 45+3. dakikada Emre Mor ve 86 ile 90+2. dakikalarda Arda Güler kaydetti. Maçın yıldızı sonradan oyuna girip 2 gol atan Arda Güler oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken Kasımpaşa ligde henüz puanla tanışamadı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

Joshua King ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. King ayrıca Enner Valencia’nın attığı 2. golde de gol pasını veren isim oldu.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Joshua King takımı adına ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında Ferdi’nin pasına hareketlenen King, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Maçın 58. dakikasında ise Enner Valencia’nın attığı golde pası veren Joshua King, müsabakayı 1 gol 1 asistle tamamlarken, 78. dakikada yerini Serdar Dursun’a bıraktı.

Valencia yıldızlaştı

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe’de 2 gol 1 asistle oynayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia yıldızlaştı. 34. Dakikada Lincoln’ün sağ taraftan açtığı ortada kafayla topu ağlara gönderen Valencia, 58. dakikada ise Joshua King’in ara pasında kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 45+3. dakikada verdiği pasta Emre Mor’u golle buluşturdu. Valencia, müsabakanın 69. Dakikasında yerini Arda Güler’e bıraktı.

Arda Güler şov yaptı

Valencia'nın yerine oyuna giren Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, oyuna dahil olduktan sonra 2 gol atarak takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakmazken, yönetim kurulu üyeleri de tam kadro protokol tribününde yer aldı.

Osayi ve Zajc 11’e döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçına göre 11’de 2 değişiklik yaptı. Ümraniyespor maçında 11’de maça başlayan Luan Peres ve Diego Rossi yedek soyunurken, tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine Osayi Samuel ve Miha Zajc’ı oynattı.

Osayi Samuel, ligin ilk haftasında Ümraniyespor maçında yedek soyunmuş ve süre almamıştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King’in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul’u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre’yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe’de Ferdi’nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

34. dakikada Gustavo Henrique’nin uzun pasında topla buluşan Lincoln’un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

45+3. dakikada Osayi Samuel'in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Fenerbahçeli futbolcular rakip yarı sahada pres yaparken topu kazanan Joshua King, Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia’nın şutunda top kalecinin sağından fileler ile buluştu. 0-4

63. dakikada sol taraftan Ferdi’nin ortasında Valencia topu Miha Zajc’a indirdi. Şık bir hareket ile topu önüne alan Zajc’ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

66. dakikada Osayi Samuel’in pasında rakip sahada topu sürerek ceza sahası içine giren Emre Mor, defans oyuncusuna çalım atarak sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve top kalenin solundan auta çıktı.

86. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan şutunu çeken Arda, kaleci Ertuğrul'un bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 0-5

88. dakikada Berat’ın pasında topla buluşan Ahmet Engin şutunu çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi.

90+2. dakikada sağ taraftan Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Arda Güler, rakibini çalımladı ve sol ayağı ile topu filelere yolladı. 0-6

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Graovac, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinvoc, Fall, Celina, Bahoken.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, King, Valencia.