15 Eylül'e kadar bekleyin arabayı ucuza alın ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı

Sıfır otomobilleri stoklayanları bitiren karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bir çok bayi sıfır araçları stoklayıp yüksek fiyattan satıyordu. Artık bunu yapamayacaklar. 15 Eylül 2022'ye kadar bekleyin sıfır otomobili ucuza alın.

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TÜRKİYE'de otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" diyerek fırsatçılara sinyalde bulunmuştu.

6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Bayiler ellerindeki araçları 15 Eylül 2022 tarihine kadar satmadıkları taktirde

satamayacaklar. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

İşte o yönetmelik;

MADDE 1-13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Pazarlama ve satış kısıtlaması"

GEÇİCİ MADDE 2-(1)Ikinci el kara taştı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fikra uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.