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Motorin zammı bekleniyordu sürpriz gelişme! Güncel LPG benzin ve motorin fiyatları

Motorin zammı bekleniyordu sürpriz gelişme! Güncel LPG benzin ve motorin fiyatları

Bugün itibariyle motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecekti. Son dakikada motorin zammı iptal edildi. Zam gelseydi motorinin litre fiyatı 1 lira 26 kuruş artmış olacaktı. Benzin, motorin ve LPG'nin 16 Ağustos 2022 litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şu şekilde.

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16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılması planlanıyordu. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin zammı son dakikada iptal edildi. En son benzine 12 Ağustos gecesi 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. İptal edilen motorin zammı vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Bugün motorin, LPG ve benzinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre satış fiyatları şöyle:
LPG fiyatları : İstanbul'da Otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
Benzin fiyatı: İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL, Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL, İzmir'de benzinin litresi 21,27 TL
Motorin fiyatı : İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira, 
Ankara'da motorinin fiyatı 23,27 lira, İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL.

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