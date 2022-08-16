Motorin zammı bekleniyordu sürpriz gelişme! Güncel LPG benzin ve motorin fiyatları

Bugün itibariyle motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecekti. Son dakikada motorin zammı iptal edildi. Zam gelseydi motorinin litre fiyatı 1 lira 26 kuruş artmış olacaktı. Benzin, motorin ve LPG'nin 16 Ağustos 2022 litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şu şekilde.

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16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılması planlanıyordu. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin zammı son dakikada iptal edildi. En son benzine 12 Ağustos gecesi 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. İptal edilen motorin zammı vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Bugün motorin, LPG ve benzinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre satış fiyatları şöyle:

LPG fiyatları : İstanbul'da Otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

Benzin fiyatı: İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL, Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL, İzmir'de benzinin litresi 21,27 TL

Motorin fiyatı : İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira,

Ankara'da motorinin fiyatı 23,27 lira, İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL.