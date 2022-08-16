Bülent Arınç'tan flaş adım! Sık sık eleştirdiği AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne katılıyor

AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle gündemden düşmeyen Bülent Arınç'tan flaş açıklama! Bugün ATO Congresium'da gerçekleşecek olan AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümün etkinliğine katılacağını duyuran Bülent Arınç, toplantıda vereceği mesajı da açıkladı.

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AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği bugün ATO Congresium'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP kurucularına bir mektup göndererek etkinliğe davet etmişti. AK Parti içindeki bazı gruplara ve bazı AK Parti politikalarına getirdiği eleştirilerle gündemden düşmeyen Arınç'tan flaş adım geldi. Bülent Arınç, AK Parti'nin kuruluşunun 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir sosyal medya hesabından dün bir mesaj yayınladı.

AK Parti'nin 21 yıl önceki kuruluş değerlerine yüzünü dönmesi gerektiğini ifade eden Arınç "21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kuruluş yıldönümünü etkinliklerine katılacağım

Bülent Arınç’ın son dönemdeki AK Parti’ye karşı yaptığı eleştiriler ve bu mesajı sonrası AK Parti’nin 21'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Öte yandan AK Parti’nin resmi internet sitesinde yer alan “Kurucu Üyeler” arasında Bülent Arınç’ın adı yer almıyordu.

21. kuruluş yıldönümünde hangi mesajı verecek

Odatv’ye konuşan Bülent Arınç, AK Parti’nin 21'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edildiğini ve katılacağını söyledi. 21’inci yıldönümü toplantısında vereceği mesaj sorulan Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın net olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin internet sitesinde neden ismi yok?

AK Parti'nin internet sitesinde “Kurucu Üyeler” arasında adının bulunmamasını da Arınç şöyle açıkladı: İçişleri Bakanlığı'na verilen AK Parti'nin 70 kişiden oluşan bir resmi kurucu listesi var. TBMM’de ise 53 kişiden oluşan bir grubu var. Ben de o grubun başındayım. Biz kurucular kurulunun tabi üyesi oluyoruz. Meclisteki milletvekillerinin kurucular listesinde isminin olmasına gerek yok. Bu o dönem konuşulup anlaşılmış bir durum. Ben bütün toplantılara ya TBMM Başkanı olarak ya da kurucular kurulu üyesi olarak davet ediliyorum. Bugün de toplantıya davet edildim. Kısmet olursa da katılacağım.”