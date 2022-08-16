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Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu!

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

"Tek kalem maaş"
Beyaz Reform hakkında da bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Beyaz reform sürekli reformdur"
Ek Ödeme Yönetmeliği'nin reform değerinde yenilikler getirdiğini vurgulayan Koca, "Geri bildirimlere göre düzenlenebilen esnek kurgusu sayesinde mevcut veya doğabilecek pek çok sorunu çözme iradesi veriyor. Beyaz Reform yeni bir statüko değildir, sürekli reformdur. Makul olan gerçek olacak." dedi.

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