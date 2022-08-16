Konyaspor Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Ligin ikinci haftasında da berabere kalan Konyaspor iki puan ile 11. sırada yer aldı.

Başakşehir ise bu sonuç ile puanını dörde yükseltti ve ligde üçüncü sırada kendine yer buldu.

İlk yarının önemli anları

5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.

44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının önemli anları

53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.