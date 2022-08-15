Tarım Kredi Marketi 30 ürünün fiyatında müthiş indirim yaptı! 5 kilo ayçiçek yağına bakın

Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlarda büyük indirimler geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, cumartesi günü ve bugün Tarım Kredi Marketleri gezip etiketleri tek tek inceledi. 5 litrelik ayçiçek yağı 163 liradan 147 liraya düştü. A101, BİM ve Migros gibi zincir marketler gıda fiyatlarını indirmezlerse Tarım Kredi ile rekabette çok zora girecekler.

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Tarım Kredi Marketlerinde müthiş indirimler başladı. Ayçiçek yağından limona, kabaktan domatese, bulgurdan patlıcana kadar 30 üründe fiyatlar A101, BİM, Migros gibi zincir marketlerden çok daha ucuza satılıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde bugün yapılan indirimlerin diğer marketlere örnek oluşturması gerektiğini belirterek, "Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken bugün kendilerine Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar." diye konuştu.

Cumartesi gidip fiyatları aldı bugün kontrol etti

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bugün yapılan indirim oranlarına ilişkin Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'te yerinde inceleme yaparak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Fiyatlara ilişkin bilgi veren Ağaoğlu, "Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin fiyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış fiyatlarıyla benziyordu" deyip gelen indirimleri tek tek sıraladı:

Bulgur, domates, salatalık, limon, kabak...

"Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den gördüm. Burada 14,25'ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde 'private label' dediğimiz özel imalat. Bugün 13,90'a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9,90'dı bugün 7,90'a inmiş. Patlıcan 11,50'den 9,60'a, kabak 9,75'ten 7,90'a, salatalık 8,90'dan 7,90'a, limon 22,90'dan 17,90'a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış."

Ayçiçek yağı ucuzladı reyonlar boş kaldı

Ağaoğlu, vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim görüyoruz burada. Ama sıvı yağ, en çok tükettiğimiz beş litrelik ayçiçek yağı 163 lirayken, 147 liraya düşmüş ve maalesef reyonlarda kalmadı. Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar."

Bu fiyatlar daha da düşecek, azar azar alın!

"O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar. Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir."

BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlere çağrı - Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin fiyatlarda referans olarak Tarım Kredi Kooperatiflerini alması gerektiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımız da zincir marketlere çağrıda bulundu. Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken bugün kendilerine Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar. İngiltere'deki üç büyük zincir market birbirleriyle nasıl yarışarak hem indirim hem de yıl sonuna kadar sabit fiyat garantisi verdilerse bizim zincir marketlerimiz de birbirleriyle yarışıp piyasada fiyat oluşmasında kendileri referans olabilirler. Ama ilk referans noktası Tarım Kredi Kooperatifi marketleri olmalıdır. Burada çok ucuz ürünler var, vatandaş acele etmesin." diye konuştu.

YApılan çağrılık karşılık bulmayınca devlet kendi yaptı

Devletin gıda fiyatlarını düşürmek için çalıştığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Birtakım temel gıda ürünleri, temel ihtiyaç ürünlerinde başta olmak üzere devletin en tepesinden çağrılarda bulunuldu. Denildi ki piyasaya referans olan zincir marketler sizler biraz makul kar marjlarıyla, hatta mümkünse çok düşük kar marjlarıyla çalışın. İşte devlet o noktada temel gıdada KDV'yi 8'den 1'e indirdi. Yani verginin yüzde 87,5'lik kısmından vazgeçti. Aradan 1,5 ay geçti, temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, tuvalet kağıdı, temizlik ürünlerinde yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e indirdi. Fakat yapılan çağrılar karşılık görmeyince devlet kendisine ait olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine talimat verdi ve dendi ki vatandaşın temel ihtiyaçlarında et başta olmak üzere mutlaka yüzde 30-35'lere varan indirim yapın."