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Ankara Valisi Şahin duyurdu: Şiddetli fırtına can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Valisi Şahin duyurdu: Şiddetli fırtına can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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