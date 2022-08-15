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Benzin ve motorine zam geldi mi? 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorine zam geldi mi? 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları üzerinde uygulanan zam ve indirimler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken öte yandan benzin motorin (mazot) fiyatı araştırmaları bugün de devam ediyor. Peki benzin ve motorine zam geldi mi? 15 Ağustos 2022 bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?
Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

Yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi  ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

Brent petrol fiyatı
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 96,87 dolar oldu.

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