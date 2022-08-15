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Annesine bıraktığı not alarma geçirdi! Uşak'ta özel güvenlikçi aranıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annesine bıraktığı not alarma geçirdi! Uşak'ta özel güvenlikçi aranıyor

UŞAK'ta 38 yaşındaki özel güvenlikçi, annesine bıraktığı nottan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri kırsal alanda arama çalışması başlattı.

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Edinilen bilgiye göre; Uşak’ta bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Aykut Köksal, annesine “Hakkınızı helal edin” diye not bıraktıktan sonra, sabah 06.00 sıralarında evden ayrıldı.

Notu görünce oğlunun hayatından endişe eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ailesinin haber vermesi ile Kızılcasöğüt beldesine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, Sarıçam Göledi ve kırsal alanda sarama çalışması başlattı.

AFAD ve jandarma ekiplerince her yerde aranan güvenlik görevlisine ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

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