Mansur Yavaş Danıştay'ın kararının ardından harekete geçti! TOGO kuleleri hurda karşılığı yıkılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Danıştayın "TOGO Kuleleri'nin 1,50 emsale düşürülmesi" kararının ardından harekete geçti. Kuleler yıkım işinin geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yapılması için ihaleye çıkacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın "TOGO Kuleleri'nin 1,50 emsale düşürülmesi" kararının ardından kulelerin yıkım işinin geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yapılması için ihaleye çıkacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TOGO Kuleleri'nin, imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek, mahkeme kararıyla 2019'da mühürlendiği anımsatıldı.

Belediye harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde TOGO Kuleleriyle ilgili alınan "1,50 emsale düşürülmesi" kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine belediyenin harekete geçtiği belirtilerek, şu bilgiler verdi: