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Putin'den müttefik açıklaması memnuniyet duyuyoruz

Putin'den müttefik açıklaması memnuniyet duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü ilişkilere değer verdiklerini belirterek, "Ülkemizin farklı kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonyanın önünde eğilmeyen devletlerdir." dedi.

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Putin, Moskova bölgesinde 21 Ağustos'a kadar sürecek "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun açılışında konuştu.

Rusya'nın, askeri-teknik iş birliğinin geniş ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayan Putin, bu tür iş birliklerinin, şimdi daha fazla ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya düzeninde daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın çok sayıda müttefike sahip olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizin farklı kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonyanın önünde eğilmeyen devletlerdir." dedi.

Söz konusu ülkelerin bağımsız bir yol izleyebildiklerini dile getiren Putin, "Egemen, bağımsız bir kalkınma yolu seçiyorlar. Küresel ve bölgesel güvenlik konularını uluslararası hukuk, karşılıklı sorumluluk ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alarak toplu bir şekilde çözmek istiyorlar. Böylece çok kutuplu bir dünyanın korunmasına katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Rusya'nın özellikle Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Putin, "Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı ilişkilere içtenlikle değer veriyoruz. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza, küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulara, askeri havacılıktan insansız hava araçlarına kadar en modern silahları sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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