Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Çorum'da açılan pankartı gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Çorum mitinginde açılan pankart üzerinden altılı masayı eleştirdi. Erdoğan, "Çorum'da nefis bir menü koymuşlar. O menüyle beraber de yuvarlak masada olanlara afiyet olsun dedik." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın hedefinde altılı masayı oluşturan partiler vardı. Erdoğan, hafta sonu Çorum mitiginde açılan "Yalan çorbası koltuk kebabı kandil dolması laf salatası selo kahvaltısı Washington portakalı" yazılı altılı masa menüsü pankartı üzerinden muhalefete yüklendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkar satır başları:

21 senenin her anı mücadele ile geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk. Vesayetçilere rağmen milli iradenin sütünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık.

"Sessiz devrime imza attık"

Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.

"Kast sistemine son verdik"

Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

"2002'ye göre daha huzurluyuz"

Ülkemiz 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür ve fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil kalkınma ve insani yardımlarda dünyada örnek olan bir Türkiye var.

"CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor"

Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor.

Meşrep tartışmaları

Ülkemize çok ağır bedeller ödeten meşrep tartışmaları da yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. "

Altılı masa menüsü

Siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak bulunanları milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bu hafta Çorum'daydık. Çorum'da nefis bir menü koymuşlar. O menüyle beraber de yuvarlak masada olanlara afiyet olsun dedik. Hamdolsun resmi rakamla söylüyorum. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler.