Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta müjdesi! İmza için Belçika'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Samatta, transfer için Belçika'ya gitti.

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Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen Mbwana Samatta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Tanzanyalı futbolcu transfer için Belçika'ya gitti.

Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

Önce kontrol sonra imza

Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.