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ÖSYM çöktü girilmiyor ÖSYM AİS sonuç görüntüleme ne zaman açılır, saat kaçta?

ÖSYM çöktü girilmiyor ÖSYM AİS sonuç görüntüleme ne zaman açılır, saat kaçta?

ÖSYM tarafından bugün saat 08.05'te YKS tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesi çöktü, öğrenciler giriş yapamıyor. Peki ÖSYM'nin sayfası ne zaman düzelir, saat kaçta ÖSYM AİS sonuç sayfasına giriş yapılır?

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ÖSYM'nin sitesi YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından çöktü. Öğrenciler ÖSYM ne zaman açılacak sorusunun yanıtına kilitlendi. Sınav sonuçlarını bu sabah saatlerinde erişime açan ÖSYM'nin internet sayfasına yaklaşık 2 saattir hiç girilmiyor. Sisteme girmeye başaran öğrenciler ise sonucunu öğrenemeden sistemden düşüyor.  Peki ÖSYM'nin sayfası ne zaman düzelir, saat kaçta ÖSYM AİS sonuç sayfasına giriş yapılır?

ÖSYM AİS neden açılmıyor: 

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ekran görüntüsü paylaşıp ÖSYM sitesine girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor. ÖSYM Başkanlığından erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

15 Ağustos 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin üzerine çok sayıda kullanıcının internet sitesine giriş yapması nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitesine girmek isteyen kullanıcılar sayfanın donduğunu görüyor.

ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelir:

ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti. ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

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