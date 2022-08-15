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Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...

Muhalefetin zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gündeme getirdiği "diktatör" suçlaması tekrar gündemde... Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu tartışmayı yeniden alevlendirirken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, son tartışmaları yorumladı...

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Canan Kaftancıoğlu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Kaftancıoğlu katıldığı bir programda Erdoğan için "Diktatör gidecek" dedi. Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada "Kim diktatör?" tartışmasına neden oldu.

Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçlarken, sosyal medyanın dikkatli takipçileri Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 2018 yılında yazdığı "Koltuğu bırakmıyor" yazısını gündeme getirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 'diktatör' tartışmalarını yorumladı...

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