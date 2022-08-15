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Antalya'da kayıp genç kızlar bulundu! İlk söyledikleri bu oldu

Antalya'da kayıp genç kızlar bulundu! İlk söyledikleri bu oldu

ANTALYA'da kayboldukları ihbarıyla aranan 16 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş jandarma tarafından sağ olarak bulundu. Genç kızlar ilk ifadelerinde kendi istekleriyle evden ayrıldıklarını söyledi...

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Sarıbelen Mahallesi'nde jandarmaya başvuran Y.U. ve F.Ç, 13 Ağustos'ta evden ayrılan kızları İ.Ö (16) ile Z.B.Ç'nin (14) geri dönmediklerini, kendi imkanları ile aradıklarını ancak ulaşamadıklarını bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki arkadaşın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kayıp oldukları bildirilen iki kızın Kalkan Mahallesi Halk Plajı mevkisinde oldukları tespit edildi.

Jandarma karakoluna götürülen kızlar, ailelerine teslim edildi.

Genç kızlar: Kendi isteğimizle ayrıldık
Cep telefonlarını yanlarına almayan iki arkadaşın jandarmadaki ifadelerinde kendi istekleriyle ailelerine haber vermeden evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

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