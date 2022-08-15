İstanbul'da sağanak felaketi! Normalin 4 katı yağmur yağdı! İlçelerde hayat felç

Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Marmara genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bursa'da sağanak yağış nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Aynı durum İstanbul'da da yaşandı. İyice bastıran yağmura ilişkin son açıklama AFAD'dan geldi. Kuvvetli sağanağın İstanbul geneline yayılacağı açıklandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak yağışın hayatı felç ettiği görüntüler..