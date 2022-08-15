İstanbul'da sağanak felaketi! Normalin 4 katı yağmur yağdı! İlçelerde hayat felç
İSTANBUL'da ve Bursa'da sağanak yağış etkili oldu. Caddeler göle dönüştü, çok sayıda araç mahsur kaldı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sabah güneyden yeni kütle geliyor dedi öyle de oldu. İstanbul'a mevsim normallerinin 4 katı yağış düştü. İşte İstanbul'da sağanak felaketinde yaşanan gelişmeler...
Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Marmara genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bursa'da sağanak yağış nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Aynı durum İstanbul'da da yaşandı. İyice bastıran yağmura ilişkin son açıklama AFAD'dan geldi. Kuvvetli sağanağın İstanbul geneline yayılacağı açıklandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak yağışın hayatı felç ettiği görüntüler..
İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren kara bulutlar kapladı arkasından da şiddetli yağmur etkili oluyor.
Göçük altında kaldı: Beykoz'da etkili olan yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Restoran işçisi 1 kişi göçük altında kaldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından işçi, kaldığı göçük altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastalar tahliye edildi: Çekmeköy'de metrekareye 100 kilogram, Maslak'ta ise 80 kilogram yağmur düştü. Yağış miktarı mevsim normallerinin 4 katına çıktı. Sarıyer de yağmurdan şiddetli etkilenen ilçeler arasında. İlçedeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin alt katını su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.