KYK kredi başvuruları 2022 ne zaman başlar kaç para olacak, zam var mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimi için il dışına çıkacak olan binlerce öğrencinin gündemi ise KYK kredi ve KYK burs ücretleri ne kadar, zam geldi sorusunun yanıtları oldu. Peki 2021-2022 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olan kredi ücretleri 2022-2023 yılında zam gelir mi? İşte güncel KYK burs ve KYK kredi ücretleri tablosu...

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ÖSYM bu sabah saatlerinde YKS tercih sonuçlarını duyurdu ve milyonlarca öğrenci sonucunu öğrendi. Yerleştirme işlemlerinin ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Peki üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala KYK burs ve kredi ücretleri kaç para olacak, zam gelecek mi sorularının yanıtı ise gündemde. 2021-2022 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olan kredi ücretleri 2022-2023 yılında zam gelir mi? İşte güncel KYK burs ve KYK kredi ücretleri tablosu...

KYK kredi ve KYK bursu 2022 ne kadar, zam geldi mi:

KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor. Geçtiğimiz yıl yani 2021'de lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK burs başvuru şartları nelerdir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Burs başvuruları ne zaman başlayacak:

2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KYK kredi ücretleri yıllara göre ne kadar arttı

2002 - 45

2003 - 65

2004 - 90

2005 - 110

2006 - 130

2007 - 150

2008 - 160

2009 - 180

2010 - 200

2011 - 240

2012 - 260

2013 - 280

2014 - 300

2015 - 330

2016 - 400

2017 - 425

2018 - 470

2019 - 500

2020 - 550

2021 - 650