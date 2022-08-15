Dünya devi Amazon'dan flaş Türkiye kararı: Kalıcıyız

TÜRKİYE e-ticaret pazarı bir yandan yeni oyuncularla kızışırken diğer yandan yoğun rekabet, bazı oyuncuların havlu atmasına neden oluyor. Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott ise "Türkiye'de kalıcıyız" mesajı verdi. "Türkiye için uzun vadeli bir stratejimiz var" diyen Marriott, "İlk lojistik merkezimizi yıl sonuna kadar İstanbul'da açacağız" ifadelerini kullandı.

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Pandemiyle birlikte ivme kazanan Türkiye e-ticaret pazarında kartlar da yeniden dağıtılıyor. Pasta her geçen gün yeni oyuncularla daha da bölünürken, rekabet de giderek daha da kızışıyor.

Geçtiğimiz günlerde pazarın büyük oyuncularından biri sürpriz bir kararla Türkiye operasyonunu noktaladığını açıklayınca gözler diğer yabancı oyunculara çevrildi. Kimler kalıcı, kimler bu kıyasıya rekabetten kaçabilir yorumları başladı.

Global e-ticaret pazarının en büyüklerinden olan ve Türkiye pazarına bundan 4 yıl önce giriş yapan Amazon ise Türkiye pazarını 'kalıcı' görenlerden. Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, rekabet ortamından 'motive' olduklarını belirterek, "Türkiye için uzun vadeli bir stratejimiz var. İlk lojistik merkezimizi bu yıl İstanbul'da açıyoruz" dedi.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Akşam Gazetesi'nin sorularını cevapladı.

2022 e-ticaret sektörü açısından nasıl geçiyor. Son 2 yılda yakalanan hız bu sene yavaşladı mı?

Türkiye'de e-ticaret hacminin büyüme trendinin sürdürdüğü görülüyor açıklanan verilerde. Nielsen verilerine göre ilk yarıda e-ticaretteki büyüme oranı yüzde 68'e ulaşmış durumda. Elbette bunda pandeminin etkisi büyük. Pandemi online perakendeye olan ihtiyacı ve ilgiyi artırdı, eve kapanma etkisiyle daha önce online perakendeyi aktif olarak kullanmayan birçok kişi internet üzerinden alışveriş yapmanın kolaylığını deneyimleme imkânı buldu. Ancak bundan sonrası da en az bu süreç kadar önemli. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalışarak, onları bu yeni alışkanlıklarıyla hayatlarını kolaylaştırmaları için teşvik etmeliyiz.

Sektörde rekabet kızışmış durumda. Piyasadan çıkışlar olduğu gibi, bazı markaların da sitelerini pazar yerine dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu rekabet ortamından tüketici kârlı çıkar mı?

Amazon olarak adil rekabetin hem şirketler hem de müşterilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Rekabet sayeside piyasa fiyatları dengeleniyor, müşterilerin daha uygun fiyatlarla, kaliteli ürünlere erişiminin yolunu açılıyor. Hizmet sağlayıcıları da servislerini geliştirmek konusunda teşvik ediyor. Elbette rekabetle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak odak noktamızda rakiplerimiz değil, her zaman müşterilerimiz bulunuyor. Bu rekabet ortamı daha iyi bir hizmet vermek adına bizi motive ediyor.

Lojistik merkezi yatırımı

Sizin Amazon olarak Türkiye pazarına bakışınız nasıl, Türkiye pazarı sizin için uzun soluklu bir yolculuk mu?

Amazon.com.tr olarak Türkiye'deki faaliyetlerimize yaklaşık 4 yıl önce başladık ve bu süre zarfındaki büyüme ivmemizden oldukça memnunuz. Türkiye'deki bu başarımız da bize buraya daha da fazla yatırım yapmak için güven veriyor. Bunun bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde artan müşteri talebimizi karşılamaya yardımcı olacak ilk lojistik merkezimizi bu yıl içinde İstanbul'da açacağımızı duyurduk. Yeni lojistik merkezimizin açılışı bizim için büyük bir adım olsa da, biz hâlâ hizmetlerimizi geliştirmek için pek çok fırsat bulunduğuna inanıyoruz. Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz var. Planlarımız her zaman müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye, ürünlerimizi artırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmak üzerine kurulu. Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projelerimizi hayata geçireceğiz.

Pandemi dönemi KOBİ'lerin hızlıca dijitalleştiği bir süreç oldu. Amazon bu dönemde yeni KOBİ'leri e-ticaret ile tanıştırdı mı?

Her alanda dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde, KOBİ'ler de satışlarının daha büyük bölümünü çevrimiçi ortama taşıdı. Dünya genelinde Amazon'da satışı yapılan ürünlerin yüzde 50'den fazlası KOBİ'lerden oluşan 1.9 milyon satış ortağımız tarafından yapılıyor. Satış ortaklarımız onlara marka bilinirliklerini artırmak ve işlerini büyütmek adına sunduğumuz Amazon Lojistik (FBA) hizmetimize büyük ilgi gösteriyor.

Amazon Prime'da üye sayısı artıyor

Amazon yılın ilk yarısında nasıl bir performans sergiledi?

Türkiye'de olmaktan ve global tecrübemizden aldığımız güçle birçok yeniliği Türkiye'deki müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz hâlâ Türkiye'de ilk günümüz olduğuna inanıyor, daha yapacağımız çok iş olduğunu düşünüyoruz. İlk günkü heyecan ve motivasyonumuzu hiç kaybetmedik. Bu yaklaşımımız sonucunda yılın ilk yarısında da başarılı bir performans ortaya koyduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de müşterilerimizden gelen talepler artmaya devam ediyor. Özellikle Prime üyeliğine olan ilgideki artış bizleri mutlu ediyor. "Sınırsız hızlı ve ücretsiz teslimat" temelleri üzerinde şekillenen Prime, tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesine hizmet veriyor. Türkiye'de bu hizmetler arasında herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı ve bedava teslimat bulunuyor. Aynı zamanda her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Alışveriş Festivali boyunca üyelere özel müthiş indirim ve fırsatlardan faydalanma, Prime Video ile aralarında Amazon Originals içeriklerin de bulunduğu ödüllü film ve dizilere, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara sınırsız erişime ayda sadece 7.90 TL karşılığında sahip olunabiliyor.

KOBİ'lerin e-ihracatına destek

Türkiye'deki KOBİ'lerin e-ihracatını artırmalarını sağlayacak destekleriniz var mı?

Türk KOBİ ve girişimcilerin Amazon üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmalarını destekleyen, TOBB Boğaziçi Üniversitesi ve PwC ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz BiTıklaAvrupa eğitimleriyle e-ihracatı destekliyoruz.

Alışveriş festivaline yoğun ilgi

Temmuz ayında Prime Alışveriş Festivali'ni gerçekleştirdiniz. Nasıl geçti?

İndirimler ve sürprizlerle dolu geçen Prime Alışveriş Festivalimizi 18 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik. Müşterilerimiz Prime Alışveriş Festivali boyunca; elektronikten oyuncağa 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe indirimlerden faydalandı. Bu haftayı gerçek bir festivale dönüştürmek için müşterilerimize sadece hayallerindeki ürün ve indirimleri değil, hayallerindeki deneyimlere kavuşma fırsatını da sunduk. Festival boyunca Amazon müşterileri; Murat Dalkılıç, Vedat Milör, Pascal Nouma, Meryem Can gibi pek çok ünlü isimle unutulmaz deneyimler yaşama, hediye ürünler ve binlerce lira değerinde Amazon Hediye Kartları kazanma şansını yakaladı ve festivalimiz büyük ilgi gördü.