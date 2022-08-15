Üstün Dökmen başörtü psikolog olmaz sözleri tam metni- ne dedi videosu olay çıkardı

Psikolog, yazar ve televizyon sunucusu olan Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın programına katıldı ve bir kesimin tepkisini çekecek sözler söyledi. "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist meslek etiğine aykırıdır" diyen Üstün Dökmen'in sözlerine tepki mesajları yağdı. Peki Üstün Dökmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Üstün Dökmen eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?

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Armağan Çağlayan'ın programına katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu, Üstün Dökmen'in başörtü psikolog ve psikiyatristler hakkında söylediklerine tepki yağdı. Bu açıklamaların ardından tepkilerin hedefi olan Üstün Dökmen merak konusu oldu. Peki Üstün Dökmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog, rehber öğretmen ve psikiyatristler hakkında söylediklerine tepki yağıyor. Daha önce de bu konuda yaptığı açıklamalarıyla eleştirilen Dökmen kendisine tepki gösterenleri de "troll" diyerek etiketledi ve "kafası çalışmayan kimseler" dedi.

Dökmen şunları söyledi: "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır".

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını savunarak sözlerini sürdürdü. Dökmen'in bu sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada yağan tepkiler:

-Üstün Dökmen başörtülü psikolog ve psikiyatrist olması meslek etiğine aykırı demiş. Bunun adı faşizmdir. Temel insan haklarına saygı duymayan da profesör olamasa keşke

-Bir psikolog olarak Üstün Dökmen hocamın toksik ve objektif olmayan bir düşünceden sıyrılamadığını üzülerek ifade ediyorum.

-Psikolojide dile pelesenk olan etik kavramının arkasına sığınıp tüm bağnazlığını yine yeniden konuşturmuş Üstün Dökmen. Bu şekilde düşünen “hocaların” da sayısı hiç az değil.

-Meslek etiğini, empati duygusunu vs. Nasıl başörtüsüne bağlamış olabilirsiniz. Bu duyguları şekle bakarak mı gerçekleştiriyosunuz? Siz bırakın nötr davranmayı insanları ayrıştırmışsınız.

-Üstün Dökmen çürümüş fikirlerini meslek etiği altında uzun uzun anlatmış, eleştirenlere de kapı gibi yapıştırmış “kafası çalışmayan, troll” etiketlerini. Ne güzel konfor alanı be. Armağan Çağlayan’ı tebrik ediyorum, fosillerin konuşabildiğini kanıtlamak büyük mevzu.

Üstün Dökmen kimdir:

1971 yılında Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'ni, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 1986 yılında doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında bitirdi. 1988'de doçentlik, 1995'te profesörlük derecesini aldı.

Sosyal bilimlere ilgi duyuyordu, ancak öncelikle Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'ne kaydoldu. Üçüncü sınıfa gelince fiziğin kişiliğine uygun olmadığını fark etti. Yeniden üniversite sınavlarına girerek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne geçti. Bu bölümden mezun oldu ve aynı bölümde Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) alanında master yaptı. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 1986 yılında doktora, 1988 yılında doçentlik, 1995’te ise profesörlük derecesi aldı. Hâlen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Bir dönem TRT 1 ve Star TV'de Küçük Şeyler adlı bir programı hazırlıyıp sundu.

Dökmen’in çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra dört bilimsel, bir de şiir kitabı vardır. Bu kitaplar sırasıyla; “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları” , “Okuma Becerisi İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma” , “İletişim Çatışmaları ve Empati” , “Sosyometri ve Psikodrama” adlarını taşımaktadır. Şiir kitabının adı “Selam” dır. Meslektaşı Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen’le evlidir; iki kızı bulunmaktadır