BIST 2.863
DOLAR 17,96
EURO 18,40
ALTIN 1.033,04
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 97 proje bazlı sözleşmeli personel alacak.

Abone ol

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere 97 proje bazlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Adayların 12-26 Eylül tarihlerinde SSB'nin internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurmaları ve sisteme yüklemeleri gerekiyor.

İlanda belirtilen şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Giriş sınavı iki aşamalı sözlü olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada adayların, ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin uzmanlık seviyeleri ölçülecek. Bu aşamayı geçenler ikinci aşamaya katılabilecek. İkinci aşamada, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç duyulan projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona uygunluğu değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 alınması gerekiyor.

Sınav sonuçları, SSB'nin internet sitesinden, asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek.

Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de kongre binası önünde yaşandı! Bilerek bariyere çarptı sonrası korkunç
ABD'de kongre binası önünde yaşandı! Bilerek bariyere çarptı sonrası korkunç
Üstün Dökmen kimdir nerelidir kısaca hayatı Üstün Dökmen kaç yaşında?
Üstün Dökmen kimdir nerelidir kısaca hayatı Üstün Dökmen kaç yaşında?
İlanı gören aradı 50 bin lira kapora gönderen bile oldu sonu hüsran oldu
İlanı gören aradı 50 bin lira kapora gönderen bile oldu sonu hüsran oldu
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' etkinliğinde konuşan kişi LGBT ve Türklere yönelik soykırım iftirası atan Fatma Yavuz
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' etkinliğinde konuşan kişi LGBT ve Türklere yönelik soykırım iftirası atan Fatma Yavuz
5,1 milyon araçta trafik sigortası yok! En yüksek oran bakın hangisinde?
5,1 milyon araçta trafik sigortası yok! En yüksek oran bakın hangisinde?
Motorine zam! 16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litresi 1 lira 26 kuruş zamlı olacak
Motorine zam! 16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litresi 1 lira 26 kuruş zamlı olacak
Putin'den Kim Jong-un'a mektup! Kuzey Kore medyası içeriğini paylaştı
Putin'den Kim Jong-un'a mektup! Kuzey Kore medyası içeriğini paylaştı
YKS tercih sonuçları TC ile sorgulama ÖSYM nereden bakılır? Nereye yerleştim sorgulaması
YKS tercih sonuçları TC ile sorgulama ÖSYM nereden bakılır? Nereye yerleştim sorgulaması
Eski özel harekatçı, polise yumruk attı! Karakolda 'işkence' iddiası
Eski özel harekatçı, polise yumruk attı! Karakolda 'işkence' iddiası
Akrabasının düğününe geldi hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı
Akrabasının düğününe geldi hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı