Galericiler al satçılar panikte apar topar satışa çıkardılar ilan sayısında dikkat çeken artış

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için şirketlere ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması getirileceğini açıklamasının ardından galeriler ellerindeki sıfır kilometre araçları apar topar satışa çıkarmaya başladı. Kısa sürede ilana konulan 2022 model araç sayısı ortalama yüzde 30 arttı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 10 Ağustos Çarşamba günü katıldığı bir programda, sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlardan satılmasını engellemek üzere şirket, galeri ve rent a car’lara ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ satış sınırlaması getirileceğini açıklamasının ardından ikinci elden kaçış başladı.

Otomotiv data şirketi Cardata’nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye’deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısı yüzde 30 oranında arttı.

Son 3 günde ilanda sıfır km araç sayısı 10 binin üzerine çıktı

Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80’nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre galerilerin ellerindeki sıfır kilometre araçlardan bir an evvel kurtulmak istemesi, düzenlemenin detaylarının henüz netleşmemesinden kaynaklandı.

Fiyatlar ne durumda?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatlar bayramdan itibaren yüzde 4 ila 6 arasında geri gelmişti. Ağustos sonu itibarıyla bu düşüşün yüzde 8’lere kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunu esasında fiyatların üzerindeki köpüğün biraz daha inmesi olarak görmek lazım. Çünkü, otomotivdeki tedarik sorunlarından ötürü sıfır araç bulunamadığı için ikinci el fiyatları zirve yapmıştı. Araç bulan galeri veya bireysel yatırımcı da yüksek fiyattan sıfır aracı satışa koyuyordu. Yeni düzenleme ise ikinci el araç fiyatlarının gerilemesine bir miktar daha etki eder. Çünkü, galeriler ellerindeki 1 milyon liralık aracı 1.8 milyona artık koyamayız. Dolayısıyla ikinci eldeki köpük fiyatlar biraz daha düşer” diye konuştu.

"İkinci elde fahiş fiyatları engelleyecek"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Erciş de yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle son dönemde yetkili satıcılar üzerinde oluşan şikâyetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Piyasada yetkili satıcılardan sıfır araç alıp, hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğu biliniyor. Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz.”