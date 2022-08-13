Paranı çöpe atma dediler dinlemedi ekti masrafı yok şimdi para basıyor

Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün hasat eden üretici bu yıl ise 6 ton ürün toplamayı hedefliyor. Yetiştirdiği bu meyvenin kilosunu ise 80 liradan Türkiye'nin bir çok iline gönderiyor. Şimdi girişimciye 'bu işe girme batarsın' diyen dostları ise bu işi öğrenmek için kendisinden bilgi alışverişinde bulunuyor.