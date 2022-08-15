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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e öğretmenlerle ilgili çağrı! "Gelin birlikte çözelim"

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e öğretmenlerle ilgili çağrı! "Gelin birlikte çözelim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrıda bulundu. "Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var" diyen Kılıçdaroğlu, "Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz hafta Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'yla ilgili yaptığı paylaşımla öğretmenlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Kılıçdaroğlu "Gelin birlikte çözelim bu işi" dedi. İşte detaylar...

"Daha makul çözümler var"
Kılıçdaroğlu açıklamasında "Milli Eğitim Bakanı Özer “Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı” demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini." ifadelerini kullandı.

"Bu sınava girmeyin" demişti
CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımında ise öğretmenlere seslenerek "Bu sınava girmeyin" demişti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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