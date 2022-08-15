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Valerien Ismael: “Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu”

Valerien Ismael: “Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu”

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçının ardından, “Maçın dengesi bizdeydi. Daha sonra disiplin problemi yaşadık. Kendi kendimizi ettik diyebilirim. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu” dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-3 beraber biten Alanyaspor maçı sonrasına açıklamalarda bulundu. Ismael, “Çok üzgünüz. Oyuna çok iyi başladık. Güzel de goller attık. Maçın dengesi bizdeydi. Daha sonra disiplin problemi yaşadık. Kendi kendimizi ettik diyebilirim. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu. İlk yarının sonuna doğru rakip merkezden geldiği sırada rakibi kenarlara yöneldik. Önce merkezi kapatıp ortaları engellememiz gerekiyordu. İkinci yarıda oyuna aldığımız oyuncularımız koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmalarını istedik" diye konuştu.

"Oyuncularımıza hedeflerine odaklandı"
Takımda ailenin her zaman önce geldiğini belirten Fransız teknik adam, “Tüm oyuncularımızı bu konuda destekliyoruz. Takıma kalite katacak futbolcular araştırıyoruz. Kırmızı kartı telafi edecek alanlara destek sağlamak istiyoruz. Oyuncularımız hedeflerine odaklandı. Biz de bir sonraki maça odaklanıyoruz. Buradan üzüntü ile ayrılıyoruz. Haftaya evimizde bu üzüntüyü unutmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

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