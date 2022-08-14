Kartal Alanya'da ağır yaralı! Alanyaspor geriden gelip Beşiktaş'ı 1 puana razı etti

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.

Beşiktaş, 3. dakikada N'Koudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezal ile 3-0 öne geçti. Beşiktaş'ta 37. dakikada Emrecan Uzun 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kartın ardından oyun üstünlüğünü ele alan Alanyaspor, 45. dakikada Efkan Bekiroglu, 81. dakikada Saiss ve 90+2. dakikada Candeias'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 3-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 tamamlandı.

Bu sonuçla 2 takım da puanını 4'e çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3’e çıkardı. 0-3

37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

45+3. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Alanyaspor'dan Targhalline'ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor'un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan'ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

80. dakikada Oğuz Aydın’ın soldan arka kale direğine ortasında Efkan'ın kafa vuruşunu Saiss kale önünden çıkardı.

81. dakikada Oğuz Aydın’ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3

88. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı’nın kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Zinedine Ferhat’a Fernandes’in faulü sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı noktasına gelen Candeias meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 3-3

Alanyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

ALANYASPOR: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.