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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci yılı paylaşımı: "Bir olduk, 21 olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci yılı paylaşımı: "Bir olduk, 21 olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…"

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