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Suudi petrol devi Aramco’nun kârında yüzde 90'lık artış

Suudi petrol devi Aramco’nun kârında yüzde 90'lık artış

SUUDİ ARABİSTAN milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun kârı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve üretim artışının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 90 arttı.

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Suudi petrol devi Aramco’nun çeyreklik kârı yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 90 artış kaydetti.

Şirketin ikinci çeyrekte net kârı 48,4 milyar dolara yükseldi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 25,5 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Aramco CEO’su Amin Nasser yaptığı değerlendirmede kısa vadedeki ekonomik baskılara rağmen petrol talebinde artışın devam etmesini beklediğini belirterek “küresel piyasalarda volatilite ve ekonomik belirsizlik sürerken yılın ilk yarısında yaşananlar sektörde devam eden yatırımların gerekli olduğu görüşümüzü teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Aralarında ExxonMobil ve BP’nin de olduğu dünyanın en büyük petrol üreticileri, Ukrayna’daki savaşın neden olduğu emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bu dönemde rekor kârlar açıkladı.

Saudi Aramco hisseleri bu sene yüzde 25’in üzerinde yükseliş kaydetti.

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